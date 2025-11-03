Сергій Разумовський

Орендований у Динамо нападник Богеміанс-1905 Ерік Рамірес не реалізував пенальті на 94-й хвилині матчу 14-го туру чемпіонату Чехії проти Градец Кралове. Його удар із 11 метрів парирував голкіпер Адам Задражил, а гра завершилася поразкою команди 1:2.

Для венесуельця це лише третій вихід за чеський клуб, який узяв його в оренду у вересні до кінця сезону. 18 жовтня в зустрічі з Вікторією Пльзень (0:1) він отримав червону картку. Результативних дій на рахунку форварда поки немає.

Тим часом в УПЛ Шахтар обіграв Динамо 3:1, перервавши 42-матчеву безпрограшну серію киян: у столичної команди лише одна перемога в семи турах, донеччани мають 24 очки й випереджають на чотири. Динамо ще можуть опуститися на третє і навіть четверте місце.

Усі перипетії навколо центрального матчу української Прем'єр-ліги, аналіз і огляд гри – на сторінці події Шахтар – Динамо на Xsport. Усе найголовніше – в одному місці.

Після впевненої перемоги над Динамо головний тренер Шахтаря Арда Туран жорстко відповів на висловлювання захисника киян Дениса Попова.