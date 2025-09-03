Епіцентр несподівано вказав на двері вихованцю Динамо з міжнародним досвідом
Молодий футболіст відзначився п'ятьма результативними діями у восьми матчах
35 хвилин тому
Нападник Епіцентра Іван Демиденко залишив команду. Про це повідомляє пресслужба клубу.
22-річний форвард відзначився за Епіцентр голом і чотирма результативними передачами у восьми матчах від осені 2024 року. Виграв чемпіонський титул Першої ліги.
Демиденко є вихованцем київського Динамо. Також був у системі Черкащини та донецького Олімпіка. Пізніше захищав кольори литовської Мінії, грецького Астераса та закарпатського Минаю.
