Форвард Полісся Микола Гайдучик заявив про бажання дебютувати у складі національної збірної України. Футболіст зазначив, що ця мета стає все більш досяжною, і він готовий докласти максимум зусиль, щоб потрапити до синьо-жовтих.

«Та чому ні? Чому ні? Ми всі, знаєш, як Руслан Петрович каже, ми всі до цього йдемо. Кожен футболіст, який грає в Поліссі. Це все реально. Роби від себе все, максимум – і це можливо.

Наразі, звичайно, ціль стала ближчою, але ще багато треба працювати, чесно, треба працювати. Бо багато є, так сказати, у простих ситуаціях браку і десь тої холоднокровності не вистачає. Тому я кажу: треба працювати, закатати руки та виходити тренуватися», – сказав Гайдучик у програмі Трендець.