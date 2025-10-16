Форвард Полісся — про потенційний виклику у збірну України: «Ціль стала ближчою»
Гайдучик хоче потрапити до команди Сергія Реброва
16 хвилин тому
Форвард Полісся Микола Гайдучик заявив про бажання дебютувати у складі національної збірної України. Футболіст зазначив, що ця мета стає все більш досяжною, і він готовий докласти максимум зусиль, щоб потрапити до синьо-жовтих.
«Та чому ні? Чому ні? Ми всі, знаєш, як Руслан Петрович каже, ми всі до цього йдемо. Кожен футболіст, який грає в Поліссі. Це все реально. Роби від себе все, максимум – і це можливо.
Наразі, звичайно, ціль стала ближчою, але ще багато треба працювати, чесно, треба працювати. Бо багато є, так сказати, у простих ситуаціях браку і десь тої холоднокровності не вистачає. Тому я кажу: треба працювати, закатати руки та виходити тренуватися», – сказав Гайдучик у програмі Трендець.
Цього сезону 25-річний Гайдучик відзначився п'ятьма голами в 15 проведених матчах.
