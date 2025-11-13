Ексворотар Сент-Етьєна та збірної України Максим Левицький в інтерв'ю Xsport поділився очікуваннями від матчу 5 туру відбору ЧС-2026 проти Франції.

Наш сьогоднішній співрозмовник наводить аргументи, чому тренерському штабу синьо-жовтих не варто ставити все на заключну гру відбору з Ісландією, а спробувати взяти очки у Парижі.

Максим Левицький / Фото - ASSE

– Максиме, ви бачите передумови для того, аби зачепитись за очки з Францією?

– Ми не знаємо всіх нюансів підготовки синьо-жовтих. Щойно я побачив новину про відсутність Матвієнка та Малиновського, які теоретично можуть вийти на Ісландію.

– Перед грою превалює точка зору, що нам не варто сильно розраховувати на очки з Францією, в через цю гру готуватись до Ісландії. Як ви до цього ставитесь?

– За часів своєї кар'єри, будь-яка спроба займатись арифметикою до гри ніколи не приносила бажаного. І зовсім інша справа, коли всупереч всьому ти виходиш на кожен матч і виграєш. 9 людей обойми, які постійно викликались в збірні, плюс молодь. Виходили і чемпіонаті та єврокубках. Не потрібно жити завтрашнім днем. Є сьогодні гра з Францією, яка може принести нам очки в скарбничку. Тим більше, що сьогоднішня Франція не виглядає непереможною машиною.

Зірок рівня Мбаппе у нас нема. Тут можна процитувати Лобановського: «Грають футболісти, а перемагає команда». Нещодавній приклад – перемога ЛНЗ в матчі з Динамо, коли порядок б'є клас.

– Різна готовність наших гравців може зіграти тут злий жарт?

– В умовах сучасного календаря збірних важко поставити свою гру. Гадаю, Ребров та його помічники мають повну інформацію про кожного гравця і його функціональну готовність. Зараз більша частка гравців збірної не тренується разом постійно, щоб з напівпогляду хлопці розуміли кожен маневр свого партнера, хто в які зони відкривається.

– Франція у вересні добряче грала на наших помилках. Інформація з першого матчу може допомогти їх мінімізувати?

– В сьогоднішніх реаліях це досить великий відрізок часу, коли у вересні сезон тільки набирав оберти і коли третина дистанції вже позаду.

– Можна говорити про те, що Ребров навчився сублімувати критику на користь збірній?

– На Реброва зараз абсолютно нічого не тисне. У тебе 2 матчі, і ще 2 в плей-офф можуть бути. Хтось полюбляє будувати команди тімбілдінгом. Дехто через індивідуальні розмови з кожною ланкою. Ребров живе футболом, що пояснює його емоційність. Останні інтерв'ю демонструють, що Сергій Станіславович може давати раду зайвим проявам емоцій. У вересні приводів для критики було побільше. Зараз ситуація вирівнялася. Подивимось, як далі піде.

– Як закінчиться гра на «Парк де Пренс»?

– Вірю в не програш України.

Збірна України займає друге місце в групі D, набравши сім очок. Франція – перша з десятьма балами, третю позицію займає Ісландія (чотири очки) і четверту – Азербайджан (один бал).

Україна у листопаді зіграє два ключових матчі у відборі до ЧС-2026 з командами Франції (13 листопада) та Ісландії (16 листопада).

Поєдинок Франція – Україна пройде у Парижі та розпочнеться о 21:45 за київським часом.