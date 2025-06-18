Павло Василенко

Футбольна асоціація висунула звинувачення у вживанні допінгу вінгеру Челсі Михайлу Мудрику, тепер гравцю загрожує тривала дискваліфікація.

Згідно з правилами FA, Мудрик може бути дискваліфікований на строк до чотирьох років після того, як минулого року здала позитивну пробу А, яка, ймовірно, містить заборонену речовину для підвищення результативності мельдоній.

Мудрик був тимчасово відсторонений, поки він і Челсі чекали на результати проби B, і тепер FA підтвердила, що йому пред'явлені звинувачення.

Представник FA повідомив Telegraph Sport наступне:

«Ми можемо підтвердити, що Михайлу Мудрику пред'явлено звинувачення у порушенні антидопінгових правил, що передбачають наявність та/або використання забороненої речовини, відповідно до положень 3 та 4 Антидопінгових правил FA. Оскільки це справа, що триває, ми не можемо зараз давати подальші коментарі».

Мудрик у сезоні 2024/25, перш ніж потрапив у допінговий скандал і був усунений від футболу, встиг зіграти за синіх 15 матчів у всіх офіційних турнірах: три голи, п'ять результативних передач.

Transfermarkt оцінює 24-річного лівого півзахисника у 18 мільйонів євро.