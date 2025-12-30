Гасперіні всловився про камбек Довбика в переможному матчі Роми
Римляни не помітили Дженоа
близько 3 годин тому
Джан П'єро Гасперіні / Фото - Рома
Головний тренер Роми Джан П'єро Гасперіні висловився про гру українського нападника Артема Довбика на заключний матч 17 туру Серії А проти Дженоа (3:1). Його слова наводить TuttomercatoWEB.
Фергюсон грав завжди, окрім трьох матчів, коли був травмований, і двох, які він пропустив. Довбик завжди грав, коли був доступний. Навіть у матчах, які ми програли, нападники завжди виходили на поле. Питання в тому, що потрібно видавати якісні виступи. Не можна помилятися в настрої та інтенсивності, - зізнався Гасперіні.
Рома набрала 33 очки і залишилася в зоні Ліги чемпіонів у турнірній таблиці Серії А.