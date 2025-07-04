Генеральний директор Оболоні Олександр Різніченко прокоментував припинення співпраці з Сергієм Шищенком, який очолив чернівецьку Буковину. На початку червня Оболонь оголосила про відхід головного тренера команди 49-річного фахівця, а згодом стало відомо, що він продовжить кар’єру у Буковині.

В ефірі Великого спортивного шоу на Champion Радіо Олександр Резніченко зазначив:

Я не здивуюся, якщо Сергій Шищенко наступного сезону з’явиться у команді Другої ліги та буде розповідати, що команда Другої ліги дуже активно розвивається, краще, наприклад, ніж та сама Буковина, в якій він зараз знаходиться. Для мене це дуже дивна ситуація, адже, наскільки я знаю, у Сергія Юрійовича була пропозиція з Олександрії.

Думаю, що кожен тренер мріє досягти такого рівня, щоб тренувати команду, яка грає в єврокубках. Це і досвід, і виклик для будь-якого тренера. Але чому Сергій Юрійович прийняв таке рішення? На жаль, На жаль, дуже багато неприємних речей, які називаються гроші. Тому я розумію, що це був головний фактор для Сергія Юрійовича між вибором Олександрія та Буковина.