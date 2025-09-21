Сергій Стаднюк

У шостому турі української Прем'єр-ліги Кривбас на виїзді здолав Епіцентр.

Команди видали справжню голеву феєрію. Уже на 3-й хвилині Мендоза відкрив рахунок, але Сіфуентес швидко відновив паритет із пенальті, а Супряга, який забив на клубному рівні уперше за майже п’ять років, вивів господарів уперед. У цей період футболіст, що належить Динамо, відзначався лише за молодіжну збірну України.

Втім, радість Епіцентра була нетривалою – форвард одразу ж зазнав травми та залишив поле, а Кривбас у відповідь організував два голи ще до перерви: спочатку відзначився Твердохліб, згодом Мендоза оформив дубль

Парако та Микитишин довів перевагу гостей до трьох м’ячів, але Епіцентр не здався й повернув інтригу завдяки влучним ударам Сидуна та Борячука. Проте наздогнати суперника господарям не вдалося – криворіжці втримали перемогу в надрезультативному поєдинку.

Кривбас набрав 12 очок і наблизився до Колоса (14) та Динамо (13). Однак у киян є матч у запасі. Епіцентр (3) залишився передостаннім.

УПЛ, шостий тур

Епіцентр – Кривбас 4:5

Голи: Сіфуентес, 7 (пенальті), Супряга, 11, Сидун, 79, Борячук, 89 – Мендоза, 3, 39, Твердохліб, 25, Парако, 46, Микитишин, 66

Епіцентр: Білик, Григоращук, Мороз, Танчик, Кристін (Янаков 46), Запорожець (Миронюк 46), Кірюханцев, Джеоване, Себеріо (Борячук 71), Сіфуентес, Супряга (Сидун 14).

Кривбас: Кемкін, Бекавац, Вілівальд, Конате, Юрчец, Араухо, Мендоза (Бар Лін 78), Твердохліб, Задерака, Микитишин (Каменський 78), Парако.

Попередження: Білик, 90+2 – Вілівальд, 90+2, Кемкін, 90+5