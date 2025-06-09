Гол Голанда врятував Норвегію від першої втрати очок у відборі на чемпіонат світу
Естонія все ж не зробила неймовірний подарунок збірній Італії
близько 2 годин тому
У четвертому турі європейського відбору на чемпіонат світу-2026 збірна Норвегії на виїзді мінімально здолала Естонію (5:1).
Гості володіли перевагою протягом більшої частини зустрічі, але зіштовхнулися з організованим захистом естонців. Попри це, клас нападника Манчестер Сіті Ерлінга Голанда вирішив долю матчу. Забивши єдиний м’яч, форвард став героєм гри.
До вашої уваги огляд матчу.
Збірна Норвегії набрала максимальні 12 очок і залишилася в лідерах групи I. Слідом розташувалися Ізраїль (6 очок, 3 матчі), Італія (3, 2) й Естонія (3, 4). Молдова (0, 3) –аутсайдер.
Чемпіонат світу-2026. Кваліфікація, четвертий тур
Естонія – Норвегія 0:1
Гол: Голанд, 62
Естонія: Хейн, Салісте (Саарма, 84), Кууск, Паскочі (Анієр, 84), Шьоннінг-Ларсен, Шейн, Палуметс (Поом, 90+3), Синявський, Кайт (Міллер, 46), Кржіштял, Саппінен (Тамм, 84).
Норвегія: Нюланд, Рієрсон, Аєр, Лісакер Геггем, Вольфе (Естігор, 90+1), Нуса (Йонсен, 68), Торсбю (Бобб, 46; Берг, 90+1), Берге, Едегор, Голанд, Сьорлот.
Попередження: Саппінен, 55 – Вольфе, 49
Раніше Норвегія сенсаційно розгромила Італію (3:0).
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