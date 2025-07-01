Норвезький форвард Манчестер Сіті Ерлінг Холанд досяг визначного рубежу — забив понад 300 голів у професійній кар'єрі. Ювілейний м'яч нападник оформив у матчі 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу проти саудівського Аль-Хіляля (3:4).

Гол у ворота суперника став 301-м у кар'єрі Холанда. З них 20 м'ячів він забив у складі Мольде, 29 — за Зальцбург, 86 — у дортмундській Боруссії, 124 — за Манчестер Сіті. Ще 42 голи норвежець оформив за національну збірну Норвегії.

У сезоні 2024/2025 Холанд провів 48 матчів у всіх турнірах, відзначившись 34 результативними ударами.

Поєдинок проти Аль-Хіляля, який відбувся 1 липня, став останнім для Манчестер Сіті в сезоні — англійський клуб вилетів з КЧМ після поразки в овертаймі.