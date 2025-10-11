Вінгер збірної Ісландії Гакон Гаральдссон поділився думками щодо матчу третього туру європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти України (3:5). Слова гравця передає Vísir.

Давно я не був настільки злим і розчарованим після гри. Те, що сталося сьогодні, просто неймовірно. Я страшенно засмучений. Те, як ми програли 3:5, просто важко пояснити. Ми обов’язково переглянемо гру, щоб зрозуміти, де припустилися помилок. Було надто багато індивідуальних прорахунків, яких потрібно позбутися. Суперники сьогодні били ідеально – усе, що летіло у площину, ставало голом. Такого ще не бачив.

Другий пропущений? Ми втратили м’яч у центрі поля, і треба було просто сфолити. До перерви залишалися лічені секунди, рахунок 1:2, ми мали ігрову перевагу. Але суперники покарали безжально, як робили це весь матч. Удар був чудовий, але зовсім не обов’язково було йти на перерву за 1:3.

Ми дуже добре почали після перерви, забили двічі, але, мабуть, занадто захопилися. Замість того щоб діяти спокійно, ми кинулися добивати суперника й забивати четвертий. Напевно, треба було просто грати свій футбол і контролювати гру.

Я теж несу відповідальність. Міг кілька разів краще зберегти м’яч, а замість того віддавав довгі передачі. Таке трапляється, але треба робити висновки. Могло бути значно краще, але маємо одне очко відставання й ще зіграємо з ними на виїзді. Потім прийматимемо Францію вдома – сподіваюся, при заповненому стадіоні. Можливо, Азербайджан ще зможе відібрати очки в України, а ми наберемо свої з Францією.