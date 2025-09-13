Сергій Стаднюк

У третьому турі італійської Серії А Інтер на виїзді несподівано поступився Ювентусу.

У центральному матчі туринці вирвали перемогу в драматичному поєдинку. Господарі відкрили рахунок на 14-й хвилині зусиллями Келлі, але вже на 30-й Чалханоглу реалізував свій шанс. Та на перерву з перевагою пішли господарі. Наприкінці першого тайму Їлдиз знову вивів «стару синьйору» вперед.

У другій половині зустрічі Чалханоглу оформив дубль і зрівняв рахунок, а згодом брати Тюрами обмінялися голами. Вже у компенсований час Аджич офомив переможний сьомий у цій зустрічі гол. Туринці вирвали яскраву перемогу в справжньому футбольному трилері.

Ювентус набрав дев’ять очок, поки не втрачаючи балів у турнірній таблиці. Для чемпіона позаминулого сезону це вже друга поразка поспіль. Назріває криза.

Серія А, третій тур

Ювентус – Інтер 4:3

Голи: Келлі, 14, Їлдиз, 38, К. Тюрам, 82, Аджич, 90+1 – Чалханоглу, 30, 65, М. Тюрам, 76

Ювентус: Ді Грегоріо, Гатті (Жоау Маріу 79), Бремер, Келлі, Калулу, Локателлі (Кабал 73), К. Тюрам, МакКенні (Девід 79), Коопмейнерс (Аджич 73), Влахович (Опенда 73), Їлдиз

Інтер: Зоммер, Аканджі, Ачербі, А. Бастоні, Думфріз (Дарміан 77), Чалханоглу (Сучич 82), Барелла (Зелінські 65), Мхітарян, Аугусто (Дімарко 65), М. Тюрам, Лаутаро Мартінес (Бонні 65)

Попередження: Коопмейнерс, 33, Локателлі, 70 – Мхітарян, 86