Колишній нападник Металіста Володимир Гоменюк заявив, що харківський клуб досі йому винен 200 тисяч доларів.

Так, Металіст досі винен гроші. 200 тисяч доларів. Я виграв справу у Верховному Суді. Але що з того? У клубу нічого нема. Навіть автобуса – все під арештом. База і стадіон не клубні. Лише емблема залишилась. А цей новий Металіст – це ж не правонаступник. Просто взяли емблему й назву. Ну то й що з того?

Чи контактував з новим клубом? Та ні, зі мною ніхто не зв’язувався. Колись, два-три роки тому, юрист щось намагався – без результату. Ніхто на контакт не йде.

Вони кажуть, мовляв, ми – інша структура, то й проблеми не наші, – заявив Гоменюк в інтерв’ю «Українському футболу».