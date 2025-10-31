Гравець збірної України вистрілив дублем за 1 хвилину
В рамках Кубка Угорщини
близько 2 годин тому
Олександр Пищур / Фото - УАФ
У матчі 1/16 фіналу Кубка Угорщини Дьйор розгромив Піліш. Команда українського нападника Олександра Пищура декласувала аматорський колектив з передмістя Будапешта.
У ворота Піліша було забито всього 9 м’ячів. Син відомого в минулому форварда Олександра Пищура протягом хвилини встиг записати на свій рахунок дубль.
20-річний гравець молодіжної збірної України в цьому сезоні відіграв за Дьйор 14 матчів: 3 голи.
Кубок Угорщини, 1/16 фіналу
Дьйор - Піліш 9:0
Голи: Абрагамссон, 5, Нжіе, 9, 37, Пищур, 24, 25, Гусар, 45+1 (з пенальті), Живковіч, 50, 57, Болдор, 67
