Михайло Цирук

Мало хто очікував на подібний результат, навіть з огляду на домашній статус поєдинку. Але реальність перевершила всі прогнози! Збірна України видала, без перебільшення, один із найкращих матчів у своїй історії – за змістом гри, самовіддачею та організацією. “Синьо-жовті” приголомшили галльських півнів і здобули сенсаційну перемогу завдяки влучним ударам Романа Зозулі та Андрія Ярмоленка.

У ті дні вся країна, навіть ті, хто зазвичай далекий від футболу, жила в атмосфері справжнього свята. Тож згадаймо, де сьогодні перебувають герої тієї пам’ятної звитяги та чим вони займаються. Спойлер: ніхто з них остаточно не відійшов від футболу — навіть після завершення ігрової кар’єри.

Після відходу з великого спорту кілька лідерів тієї команди спробували себе в управлінні та агентській діяльності. Зокрема, Роман Зозуля та Євген Коноплянка нині працюють футбольними агентами. Коноплянка, втім, ще мав бажання продовжити кар’єру гравця — але обставини склалися інакше.

Артем Федецький, який у тому матчі надійно закрив легендарного Франка Рібері, сьогодні працює футбольним експертом і коментує виступи нового покоління українських футболістів.

Ту ж стежку обрав і Євген Селезньов — третій найрезультативніший бомбардир в історії української Прем’єр-ліги, якому для рекорду не вистачило лише семи голів.

Кілька ексгравців збірної пішли у тренери. Найнеочікуванішим виглядає шлях Едмара, який нині очолює молодіжну збірну Киргизстану.

Андрій Пятов працює тренером воротарів у донецькому Шахтарі, а його давній суперник Олег Гусєв залишився в Динамо і входить до тренерського штабу Олександра Шовковського.

Одноклубниками після завершення кар’єри стали Руслан Ротань і В’ячеслав Шевчук — перший керує житомирським Поліссям, другий є спортивним директором клубу. Тим часом Олександр Кучер намагається повернути Чорноморець до числа елітних команд України.

Ще четверо учасників тієї славетної перемоги продовжують виступати на професійному рівні. Під керівництвом Кучера нині грає його колишній партнер по обороні Євген Хачеріді.

Капітан Шахтаря та збірної Тарас Степаненко теж не збирається завершувати кар’єру — він здобуває новий досвід у турецькому Еюпспорі. А Роман Безус продовжує виступи на Кіпрі, де захищає кольори клубу Анортосіс.

Андрій Ярмоленко, який колись доклався до тієї історичної перемоги, повторює шлях Андрія Шевченка — після закордонного етапу кар’єри він повернувся до рідного Динамо, щоб допомагати команді своїм досвідом.

Саме він міг би стати єдиним гравцем сучасної збірної, який пам’ятає ту знамениту звитягу над Францією. Міг би — якби не рішення тренерського штабу, який цього разу не включив капітана до заявки на листопадові матчі. Тож проти французів та ісландців українці гратимуть без свого лідера — футболіста, чий вплив відчувається не лише на полі, а й у роздягальні.

У матеріалі використані фото Getty Images, УАФ