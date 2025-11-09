Форвард мадридського Атлетіко Антуан Грізманн встановив унікальний рекорд іспанської Ла Ліги.

34-річний нападник став найрезультативнішим гравцем чемпіонату Іспанії, який виступав під керівництвом одного наставника.

У поєдинку 12-го туру проти Леванте, що завершився перемогою Атлетіко з рахунком 3:1, Грізманн з'явився на полі на 61-й хвилині і вже через 28 секунд першим дотиком вразив ворота суперника.

Згодом француз оформив дубль, довівши свій показник забитих м'ячів під керівництвом Дієго Сімеоне до 138.

Таким чином, Грізманн перевершив досягнення Ліонеля Мессі, який за часів Пепа Гвардіоли в Барселоні відзначився 137 разів.