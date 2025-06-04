Гвардіола: «Мало що розумію у воротарях, просто кажу їм відбивати м’яч»

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола прокоментував чутки щодо інтересу клубу до нового воротаря, зокрема — до голкіпера Еспаньйола Жоана Гарсії, який близький до переходу в Барселону.

— Судячи з повідомлень у пресі, Манчестер Сіті цікавиться 500 футболістами. Не знаю, як у нього справи. Мені сказали, що він чудовий воротар.

У воротарському ремеслі я мало що розумію. Я просто кажу їм, щоб вони відбивали м’яч. Уже кілька тижнів ми обговорюємо плани на наступний сезон. Едерсон і Штефан Ортега залишаються в клубі, — цитує Гвардіолу Cadena SER.