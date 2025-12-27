Гвардіола серйозно готується до повернення Зінченка на «Етіхад»
Ман Сіті прийматиме Ноттінгем
28 хвилин тому
Хосеп Гвардіола / Фото - Getty Images
Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола поділився очікуваннями від поєдинку 18 туру АПЛ проти Ноттінгем Форест Його слова наводить пресслужба клубу.
Минулого сезону, особливо з Нуну, вони проробили там неймовірну роботу, і навіть до цього це завжди було важке місце для виїзду, через вболівальників і, особливо, через їхню якість. Це команда, яка багато інвестувала в останні роки після підвищення до АПЛ. Вони дійсно дуже, дуже хороша команда, - розповів Гвардіола.
Матч Манчестер Сіті - Ноттінгем Форест відбудеться в суботу, 27 грудня. Початок - о 14:40.
