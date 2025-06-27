Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола поділився емоціями після яскравої перемоги над Ювентусом (5:2) у 3 турі групового етапу Клубного чемпіонату світу.

Ми давно не показували такої гри, як сьогодні — як із м’ячем, так і без нього. Гравці були віддані справі. Ми говорили про те, що маємо покращити, аби знову стати такими, якими були раніше.

Ми раді завершити груповий етап першими у боротьбі з топовою командою, яка вже неодноразово це доводила — як раніше, так і в останніх матчах.

Послухайте, це лише один матч! Але я думаю, що сьогодні, як ніколи раніше, гравці знову відчули, що нам потрібно робити, аби бути справді сильною командою. Весь секрет у цьому! Не потрібні слова чи образи — вони просто вийшли на поле і зробили це.