Гвардіола: «Сандерленд проводить неймовірний сезон»
Ман Сіті давно не гостював на Вірсайді
близько 1 години тому
Хосеп Гвардіола / Фото - Getty Images
Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола поділився очікуваннями від поєдинку 20 туру АПЛ проти Сандерленда. Його слова наводить Manchester Evening News.
Ми зустрічались кілька тижнів тому. Сандерленд проводить неймовірний сезон. Після підвищення в класі можна продовжувати грати тим самим складом або зробити те, що зробили вони - взяти 14 нових гравців, - і це нелегко адаптуватися, але Режис (Ле Брі) впорався з цим дуже добре. Вони сильні, я пам'ятаю, коли я вперше поїхав у Вірсайд, вболівальники були неймовірні. Вони перемагали Ньюкасл і Астон Віллу, Арсенал» не зміг виграти..., - згадує Гвардіола.