Сергій Разумовський

Академія московського локомотива підписала угоду про співпрацю з азербайджанським Нефтчі, про що повідомив офіційний сайт клубу з боліт. Аналогічний меморандум укладений також із мінським Динамо.

Як зазначається, документ передбачає широкий спектр взаємодії між сторонами: обмін досвідом у сфері підготовки юних футболістів, участь команд у молодіжних турнірах на території Азербайджану, Білорусі та росії, всебічний розвиток спортсменів та використання передових технологій у підготовці гравців високого рівня. Окремо прописані стажування для тренерів, освітня діяльність у форматі конференцій, відеосемінарів та круглих столів. В тексті меморандуму також наголошується на декларованій меті «забезпечення єдності, миру та злагоди між народами країн СНД» (пряма цитата) і «розвитку культурного різноманіття» через дитячо-юнацький футбол із дотриманням так званих «моральних і культурних цінностей».

Раніше головним тренером бакинського клубу став український фахівець Юрій Вернидуб, із яким підписано контракт терміном на півтора року. До його тренерського штабу увійшли асистенти, добре знайомі за попередніми етапами кар’єри наставника: Валерій Михайленко, Дмитро Кара-Мустафа, Віталій Вернидуб та Ігор Фокін.

Останнім місцем роботи Юрія Вернидуба був Кривбас. До того він очолював Зорю, Шахтар Солігорськ та молдовський Шериф, з яким, зокрема, гучно заявив про себе в єврокубках. У 2022 році вступив до лав ЗСУ після повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Російсько-українська війна триває і досі. 59-річний Вернидуб отримав спецдозвіл на роботу за кордоном до досягнення 60-річного віку. Позиція тренера і колишного військовослужбовця ЗСУ щодо скандальної угоди з росіянами поки залишається невідомою.