Трагічний інцидент стався в Еквадорі, де було вбито лівого захисника Барселони з Гуаякіля Маріо Пінейду. 33-річний футболіст загинув унаслідок збройного нападу разом зі своєю дівчиною.

За інформацією місцевих ЗМІ, напад стався 17 грудня в районі Саманес на півночі Гуаякіля. Озброєні зловмисники під’їхали на мотоциклах до автомобіля Пінейди та відкрили вогонь у момент, коли футболіст разом із дівчиною та матір’ю виходили з м’ясної лавки. Маріо Пінейда та його супутниця загинули на місці, мати ексгравця збірної Еквадору вижила і перебуває поза загрозою для життя.

Футбольний клуб Барселона Гуаякіль виступив із офіційною заявою, висловивши співчуття родині та близьким загиблого гравця, наголосивши, що ця втрата стала глибоким потрясінням для всієї клубної спільноти.

Маріо Пінейда більшу частину своєї професійної кар’єри провів у Барселоні з Гуаякіля, за яку виступав з 2016 по 2025 рік. Також він захищав кольори Індепендьєнте дель Вальє (Еквадор) та Флуміненсе (Бразилія). У складі Барселони Пінейда двічі ставав чемпіоном Еквадору.

На міжнародному рівні футболіст зіграв дев’ять матчів за національну збірну Еквадору, брав участь у Кубку Америки, а також у складі молодіжної збірної виграв чемпіонат Південної Америки у 2011 році.

