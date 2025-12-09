Завершився поєдинок шостого туру загального етапу Ліги чемпіонів сезону 2025/2026, у якому міланський Інтер приймав англійський Ліверпуль на Сан-Сіро.

Матч довгий час залишався без забитих м’ячів. На 32-й хвилині Ібраїма Конате вивів Ліверпуль уперед, однак арбітр Фелікс Цвайєр після перегляду VAR скасував гол. Розв’язка настала наприкінці зустрічі: на 88-й хвилині Домінік Собослаї впевнено реалізував пенальті, принісши перемогу гостям.

Після шести турів обидві команди мають по 12 очок: Інтер займає п’яте місце, Ліверпуль – восьме.

Фінал поточного розіграшу Ліги чемпіонів відбудеться 30 травня 2026 року на Пушкаш Арені в Будапешті.

Інтер (Італія) – Ліверпуль (Англія) 0:1

Гол: Собослаї 88 пен