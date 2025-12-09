Ліверпуль завдяки пізньому пенальті обіграв Інтер у Лізі чемпіонів
Точного удару з позначки завдав Собослаї
32 хвилини тому
Завершився поєдинок шостого туру загального етапу Ліги чемпіонів сезону 2025/2026, у якому міланський Інтер приймав англійський Ліверпуль на Сан-Сіро.
Матч довгий час залишався без забитих м’ячів. На 32-й хвилині Ібраїма Конате вивів Ліверпуль уперед, однак арбітр Фелікс Цвайєр після перегляду VAR скасував гол. Розв’язка настала наприкінці зустрічі: на 88-й хвилині Домінік Собослаї впевнено реалізував пенальті, принісши перемогу гостям.
Після шести турів обидві команди мають по 12 очок: Інтер займає п’яте місце, Ліверпуль – восьме.
Фінал поточного розіграшу Ліги чемпіонів відбудеться 30 травня 2026 року на Пушкаш Арені в Будапешті.
Інтер (Італія) – Ліверпуль (Англія) 0:1
Гол: Собослаї 88 пен