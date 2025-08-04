Павло Василенко

Аргентинський футболіст Ліонель Мессі отримав незначну травму м'яза правої ноги під час суботнього матчу Кубка ліги проти мексиканської Некакси, повідомив його клуб Інтер Маямі після обстежень у неділю.

38-річний форвард отримав травму на 8-й хвилині після протистояння з трьома захисниками. Через деякий час він підійшов до лави запасних і сів на траву, де йому надали медичну допомогу на стегні.

На 11-й хвилині тренеру Хав'єру Маскерано довелося замінити його на Федеріко Редондо, і Мессі одразу ж попрямував до роздягальні.

Інтер не повідомив, як довго Мессі буде відсутній, але AP інформує, що він навряд чи зіграє в середу в матчі Кубка ліги проти УНАМ Пумас.

«Його повернення до складу залежатиме від його реакції на лікування», – йдеться в заяві клубу MLS на його офіційному сайті.

Восьмиразовий володар «Золотого м'яча» кілька разів протягом своєї кар'єри отримував травми підколінного сухожилля. Остання проблема з м'язами у нього виникла в березні, через що він пропустив південноамериканські кваліфікаційні матчі чемпіонату світу 2026 року проти Уругваю та Бразилії.