Інтер здобув перемогу над Вероною в компенсований час
Нерадзуррі були близькі до втрати очок
близько 1 години тому
Міланський Інтер здобув складну перемогу над Вероною у виїзному поєдинку десятого туру чемпіонату Італії, завершивши зустріч із рахунком 2:1.
Команда Крістіана Ківу вийшла вперед уже на 16-й хвилині завдяки влучному удару Зелінські. Однак під завісу першого тайму господарі зусиллями Жоване зуміли відновити рівновагу.
Вирішальний епізод стався на четвертій доданій хвилині другого тайму, коли захисник Верони Мартін Фресе відправив м'яч у власні ворота, забезпечивши Інтеру перемогу.
Після десяти зіграних турів міланці мають в активі 21 очко і розташовуються на третьому рядку таблиці Серії А, тоді як Верона з п'ятьма балами посідає 18 місце.
Серія А, 10-й тур
Верона - Інтер - 1:2
Голи: Жоване, 40 - Зелінські, 16, Фресе (аг), 90+4
Поділитись