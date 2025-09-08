Сергій Стаднюк

У матчі кваліфікації на чемпіонат світу-2026 збірна Італії на виїзді здолала Ізраїль.

Матч вийшов справжнім трилером. Вже на 5-й хвилині господарі забили, але арбітр скасував взяття воріт через фол в атаці. Все ж ізраїльтяни відкрили рахунок завдяки автоголу Локателлі на 16-й хвилині. До перерви Італія перехопила ініціативу і відновила рівновагу зусиллями Кіна.

У другому таймі команди влаштували справжню гольову перестрілку. Перец знову вивів Ізраїль уперед, однак Кін оформив дубль, а Політано швидко зробив рахунок 2:3. Далі перевагу гостей закріпив Распадорі.

Ближче до кінця номінальні господарі повернулися у гру: Бастоні зрізав м’яч у власні ворота, а Перец, здавалося б, приніс очко своїй команді. Та вже у компенсований час, Тоналі забив переможний м’яч довершивши божевільну 4-хвилинку.

Італія набрала дев’ять очок у групі I та відстає від лідера Норвегії на три бали. Ізраїль (9) поступився «Скуадрі адзуррі» другою сходинкою, зігравши на матч більше.

Чемпіонат світу-2026. Кваліфікація, шостий тур

Ізраїль – Італія 4:5

Голи: Локателлі, 16 (автогол), Перец, 52, 89, Бастоні, 87 (автогол) – Кін, 40, 54, Політано, 59, Распадорі, 81, Тоналі, 90+1

Ізраїль: Даніель Перец, Даса (Єхезкель 66), Нахміас, Лемкін (Шломо 9; Тургеман 88), Халайлі (Барібо 66), Еліель Перец, Дор Перец, Ревіво, Глух, Соломон, Бітон (Мізрахі 66)

Італія: Доннарумма, Ді Лоренцо, Манчіні, А. Бастоні, Дімарко (Камб'язо 79), Локателлі, Барелла (Фраттезі 68), Тоналі, Політано (Орсоліні 68), Кен (Распадорі 79), Ретегі (Мальдіні 88)