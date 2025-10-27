Півзахисник Реала Едуарду Камавінга з гумором відреагував на свою роль у переможному Ель Класіко проти Барселони, яке завершилося з рахунком 2:1 на стадіоні Сантьяго Бернабеу в Мадриді.

Нова позиція відкрита — правий вінгер,

— написав Камавінга у своєму акаунті в X після матчу.

Завдяки цій перемозі Реал зміцнив лідерство в чемпіонаті Іспанії, маючи 27 очок після 10 турів. Барселона залишилася другою з 22 очками, а команда Хабі Алонсо збільшила відрив від головного конкурента до п’яти балів.