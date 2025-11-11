Колишній воротар Валенсії та Реала Сантьяго Каньїсарес у різкій формі висловився щодо виключення Ламіна Ямаля зі складу збірної Іспанії на листопадові матчі відбору ЧС-2026 проти Грузії та Туреччини.

«Можливо, у довгостроковій перспективі для Ламіна було б краще відпочити 10–15 днів, але чи справді потрібна така секретність і боротьба за власне его? З часів Кройфа Барселона намагається мінімізувати кількість викликів своїх гравців до національної збірної», — зазначив Каньїсарес у коментарі для Marca.

Нагадаємо, форвард Барселони Ямаль був виключений зі складу Іспанії з медичних причин.

Збірна Іспанії готується до п’ятого та шостого турів кваліфікації ЧС-2026, у яких команда зустрінеться з Грузією (15 листопада) та Туреччиною (18 листопада).