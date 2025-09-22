Капітан ПСЖ Маркіньос тепло відгукнувся про українського захисника Іллю Забарного, який цього літа поповнив склад паризького клубу.

«Прихід Іллі Забарного? Це конкуренція, але вона завжди тут була. Конкуренція штовхає мене вперед та мотивує працювати ще старанніше і більше. Ілля – класний захисник, я йому тут у Парижі допоможу», – сказав капітан ПСЖ для L'Equipe.

Вже у понеділок, 22 вересня, на команду Луїса Енріке чекає поєдинок 5-го туру Ліги 1 проти Марселя. Саме через цей матч футболісти ПСЖ не зможуть бути присутніми на церемонії вручення Золотого м'яча.

Цього сезону 23-річний Забарний встиг провести чотири зустрічі. Парижани впевнено лідирують у чемпіонаті Франції, набравши 12 очок у чотирьох іграх.

