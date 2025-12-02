Півзахисник Кривбасу Максим Задерака поділився враженнями від втраченої перемоги у матчі із Шахтарем (2:2). Хавбек зазначив, що команда ретельно проаналізувала слабкі сторони суперника.

При цьому Задерака пояснив, чого забракло Кривбасу, щоб зберегти перевагу до фінального свистка, цитує гравця Спорт24.

«Гра була під нашим контролем? Не можу сказати, що вона перейшла під наш контроль. Але можу сказати, що цей гол додав нам впевненості, і ми почали грати ще агресивніше і сміливіше.

Коли ми готувалися до Шахтаря, то знали, що це суперник, який грає в короткий і середній пас. Тому ми чекали на помилки гравців Шахтаря, щоби потім скористатися тими зонами, які вони нам дає.

Всі билися одне за одного і всі дуже хотіли здобути цей результат. Хотіли, звісно, перемогти, але чогось нам не вистачило на останні дві хвилини. Десь, напевно, втратили фокус в грі та рівновагу.

Нам забили два м'ячі зі стандартів, треба буде аналізувати цю гру і рухатись далі. І маю надію, що у наступних матчах будемо набирати залікові бали», – сказав Задерака.