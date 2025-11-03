Сергій Разумовський

В 11-му турі української Прем'єр-ліги Карпати на виїзді мінімально здолали ЛНЗ.

Вирішальний м’яч на 25-й хвилині забив Краснопір. Господарі знали, що у разі непрограшу могли обійти Динамо в таблиці, тож активно шукали гол у відповідь і до перерви, і після неї.

Другий тайм супроводжувався двома зупинками через повітряну тривогу; вдруге гру перервали на 94-й хвилині, коли залишалося дограти 90 секунд. Попри паузи та фінальний штурм ЛНЗ, Карпати витримали тиск і втримали мінімальну перевагу.

Карпати набрали 15 очок і відірвалися від зони перехідних матчів. ЛНЗ залишився з 20 балами позаду Динамо за додатковими показниками.

УПЛ, 11-й тур

ЛНЗ – Карпати 0:1

Гол: Краснопір, 25

ЛНЗ: Паламарчук, Пасіч, Мураєв, Горін, Драмбаєв, Рябов (Нонікашвілі, 61), Яшарі, Пастух (Кравчук, 76), Проспер Оба, Кузик, Ассінор

Карпати: Домчак, Мірошніченко, Киричок, Бабогло, Сич, Танда, Альварес, Бруніньйо (Полегенько, 90+2), Шах (Чачуа, 61), Краснопір (Невес, 71), Пауло Вітор (Клименко, 90+2)

Попередження: Яшарі, Муравський, Горін – Домчак, Альварес, Мірошніченко, Краснопір, Киричок

