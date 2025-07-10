Футбольний клуб Карпати Львів продовжує підготовку до нового сезону на навчально-тренувальному зборі в Австрії, який триватиме до 25 липня. У цей період команда Владислава Лупашка запланувала п’ять контрольних поєдинків.

Графік спарингів Карпат:

13 липня – Вольфсберг (володар Кубка Австрії)

17 липня – Дьйор (учасник кваліфікації Ліги конференцій УЄФА)

18 липня – Герта (представник Другої Бундесліги)

24 липня – суперник уточнюється, тривають переговори

25 липня – Лестер (клуб англійського Чемпіоншипу)

Одразу після завершення останнього контрольного матчу Карпати повернуться до Львова, де продовжать підготовку до старту чемпіонату. У 1-му турі УПЛ львів’яни 3 серпня на стадіоні Україна прийматимуть Полісся.