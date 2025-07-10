Карпати зіграють з іменитими суперниками на зборі в Австрії
Всього заплановані 5 поєдинків
43 хвилини тому
Футбольний клуб Карпати Львів продовжує підготовку до нового сезону на навчально-тренувальному зборі в Австрії, який триватиме до 25 липня. У цей період команда Владислава Лупашка запланувала п’ять контрольних поєдинків.
Графік спарингів Карпат:
13 липня – Вольфсберг (володар Кубка Австрії)
17 липня – Дьйор (учасник кваліфікації Ліги конференцій УЄФА)
18 липня – Герта (представник Другої Бундесліги)
24 липня – суперник уточнюється, тривають переговори
25 липня – Лестер (клуб англійського Чемпіоншипу)
Одразу після завершення останнього контрольного матчу Карпати повернуться до Львова, де продовжать підготовку до старту чемпіонату. У 1-му турі УПЛ львів’яни 3 серпня на стадіоні Україна прийматимуть Полісся.
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