Сергій Стаднюк

У третьому контрольному матчі на зборі в Австрії Металіст 1925 сенсаційно здолав Карабах (5:4).

Команди домовилися про незвичний формат зустрічі у чотири тайми по 30 хвилин. Перший тайм завершився внічию. На дубль Ахундзаде відповіли Рашиця та 19-річний Матвій Панченко.

Однак харків’яни розвинули свій успіх у другій та третій чвертях. Шабанов, Гаджиєв і Арі Моура довели рахунок до розгромного.

Остання ж 30-хвилинка залишилася за азербайджанським клубом. Це був тайм імені українця Олексія Кащука. Вінгер спочатку забив сам, а згодом заробив пенальті для Аддаї, що скоротив відставання до мінімуму. Вже тоді підопічні Младена Бартуловича грали у меншості через друге попередження Короля. Проте це не дозволило Карабаху відігратися.

Огляд матчу буде доступний пізніше у цій новині.

Контрольний матч

Металіст 1925 – Карабах 5:4

Голи: Ахундзаде, 3, 12, Кащук, 97, Аддаї, 114 (пен.) – Рашиця, 11, Панченко, 26, Шабанов, 40, Гаджиєв, 71, Арі Моура, 83

Вилучення: Король, 110 (друга жовта картка)

Нагадаємо, раніше Металіст 1925 розгромно програв Панатінаїкосу (0:3).