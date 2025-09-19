Сергій Стаднюк

Вінгер Жирони Віктор Циганков, скоріш за все, пропустить матч п'ятого туру іспанської Ла Ліги проти Леванте. Про це на пресконференції повідомив головний тренер каталонців Мічел Санчес.

Лемар не потрапив до заявки на завтрашній матч – у нього забій, який спричинив невеликий розрив. Щодо Віктора Циганкова, ми й далі стежимо за його відчуттями. Давід – поза грою. Мічел Санчес

🎙️Míchel: "Lemar està fora de la convocatòria per demà, té un cop que li ha provocat un petit trencament. Viktor continuem pendent de les seves sensacions. David està fora" — Nil Solà (@Nilsola10) September 19, 2025

Відомо, що у п'ятницю, 19 вересня, Циганков не тренувався у загальній групі Жирони. Вінгер виконував виключно вправи у залі та індивідуальну роботу на полі.

Голкіпер Владислав Крапивцов також не допоможе каталонцям. Страж воріт у складі збірної України U-20 вирушив на юнацький чемпіонат світу-2025.

Домашній матч Жирони проти Леванте відбудеться у суботу, 20 вересня. Стартовий свисток пролунає о 15:00 за Києвом.