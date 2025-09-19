Катастрофа. Одразу два українці пропустить ще один матч Жирони
Порятунок потопаючих ліг на плечі одного Ваната!
близько 1 години тому
Вінгер Жирони Віктор Циганков, скоріш за все, пропустить матч п'ятого туру іспанської Ла Ліги проти Леванте. Про це на пресконференції повідомив головний тренер каталонців Мічел Санчес.
Лемар не потрапив до заявки на завтрашній матч – у нього забій, який спричинив невеликий розрив. Щодо Віктора Циганкова, ми й далі стежимо за його відчуттями. Давід – поза грою.
Відомо, що у п'ятницю, 19 вересня, Циганков не тренувався у загальній групі Жирони. Вінгер виконував виключно вправи у залі та індивідуальну роботу на полі.
Голкіпер Владислав Крапивцов також не допоможе каталонцям. Страж воріт у складі збірної України U-20 вирушив на юнацький чемпіонат світу-2025.
Домашній матч Жирони проти Леванте відбудеться у суботу, 20 вересня. Стартовий свисток пролунає о 15:00 за Києвом.