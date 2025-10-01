Головний тренер Жирони Мічел ризикує втратити роботу одразу після міжнародної паузи, якщо не зуміє виправити ситуацію із результатами команди.

Каталонський клуб вкрай невдало стартував у сезоні: не здобув жодної перемоги, тричі зіграв унічию та чотири рази поступився суперникам. Керівництво надало наставнику останній шанс — два найближчі матчі, які стануть вирішальними для його майбутнього.

4 жовтня Жирона прийме на своєму полі Валенсію, а після паузи на ігри збірних воює з чинним чемпіоном Ла Ліги - Барселоною. Від іспанського фахівця чекають першої перемоги саме у грі проти Валенсії та гідного результату у каталонському дербі. Саме ці зустрічі визначать, чи Мічел збереже свою посаду, про це повідомило AS.

У нинішньому складі Жирони виступають одразу три українці: голкіпер Владислав Крапивцов, вінгер Віктор Циганков та нападник Владислав Ванат, який перейшов до іспанського клубу з київського Динамо в останнє трансферне вікно.

