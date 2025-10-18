Баварія святкувала мінімальну перемогу над Боруссією Дортмунд в центральному матчі 7 турі Бундесліги. Матч в Мюнхені завершився з рахунком 2:1.

Чемпіон Німеччини забезпечив собі результат голами в кожному з таймів. Спочатку Кейн в середині першого тайму подарував привід для радощів місцевій публіці.

По перерві Баварія збільшила перевагу в рахунку, коли за справу взявся Олісе, який завдяки підкату не дав супернику винести мяч з лінії власних воріт.

Два пропущених голи змусили Дортмунд кинути всі сили на атаку і на 84-й хвилині Брандт скоротив відставання в рахунку, проте на камбека команда Ніко Ковача награти не встигла.

Бундесліга. 7 тур

Баварія - Боруссія Д 2:1

Голи: Кейн, 22, Олісе, 78 - Брандт, 84

