Der Klassiker відгримів в Мюнхені
близько 1 години тому
Баварія святкувала мінімальну перемогу над Боруссією Дортмунд в центральному матчі 7 турі Бундесліги. Матч в Мюнхені завершився з рахунком 2:1.
Чемпіон Німеччини забезпечив собі результат голами в кожному з таймів. Спочатку Кейн в середині першого тайму подарував привід для радощів місцевій публіці.
По перерві Баварія збільшила перевагу в рахунку, коли за справу взявся Олісе, який завдяки підкату не дав супернику винести мяч з лінії власних воріт.
Два пропущених голи змусили Дортмунд кинути всі сили на атаку і на 84-й хвилині Брандт скоротив відставання в рахунку, проте на камбека команда Ніко Ковача награти не встигла.
Бундесліга. 7 тур
Баварія - Боруссія Д 2:1
Голи: Кейн, 22, Олісе, 78 - Брандт, 84
