Головний тренер Реала Хабі Алонсо заявив, що кожен футболіст обойми «вершкових» отримає практику по ходу сезону. Його слова наводить пресслужба клубу.

Нам потрібні всі - і ті, хто починає матч, і ті, хто виходить з лави. Попереду буде багато ігор для всіх.

Важливо, щоб всі відчували себе значущими і готовими починати матч, виходити з лави або грати в наступному. Це буде важливо для стабільності команди - не окремих гравців, а команди. Матч показав, що ми продовжуємо рости. Ми зробили крок і хочемо продовжувати в тому ж дусі. Тепер будемо готуватися до матчу з Мальоркою перед паузою.

У нас в команді більше 20 гравців, і ми хочемо розкрити найкраще в кожному. Іноді важливо почати матч, іноді - зіграти кілька хвилин і бути значущим. Моя мета - щоб всі робили свій внесок і відчували себе важливими, - розповів Алонсо.