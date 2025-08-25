Хабі Алонсо побіцяв Луніну на іншим резервістам Реала ігровий час
Сезон лише починається
36 хвилин тому
Головний тренер Реала Хабі Алонсо заявив, що кожен футболіст обойми «вершкових» отримає практику по ходу сезону. Його слова наводить пресслужба клубу.
Нам потрібні всі - і ті, хто починає матч, і ті, хто виходить з лави. Попереду буде багато ігор для всіх.
Важливо, щоб всі відчували себе значущими і готовими починати матч, виходити з лави або грати в наступному. Це буде важливо для стабільності команди - не окремих гравців, а команди. Матч показав, що ми продовжуємо рости. Ми зробили крок і хочемо продовжувати в тому ж дусі. Тепер будемо готуватися до матчу з Мальоркою перед паузою.
У нас в команді більше 20 гравців, і ми хочемо розкрити найкраще в кожному. Іноді важливо почати матч, іноді - зіграти кілька хвилин і бути значущим. Моя мета - щоб всі робили свій внесок і відчували себе важливими, - розповів Алонсо.
