Хавбек збірної України отримав звання кращого гравця матчу з Панамою. Фото
Нагорода знайшла героя
близько 3 годин тому
Геннадій Синчук / Фото - УАФ
Хавбека Монреаля і збірної України U-20 Геннадія Синчука визнано найкращим гравцем матчу 2 туру ЧС-2025 проти Панами (1:1), повідомляє УАФ.
19-річний футболіст відзначився голом з пенальті у ворота південноамериканців.
Раніше ми повідомляли, що збірна України не зможе розраховувати на Синчука в матчі 3 туру проти Парагваю (3 жовтня).
Синчук у двох матчах ЧС-2025 відзначився двома голами.
