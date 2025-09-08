Сергій Стаднюк

У матчі кваліфікації на чемпіонат світу-2026 збірна Хорватії на Максимірі розгромила Чорногорію.

«Картаті» відправили у ворота суперника чотири м’ячі. Рахунок відкрив Якіч ще у першому таймі. Після цього справи гостей значно ускладнило вилучення Булатовича. Футболіст отримав другу жовту картку і підвів команду, яка відверто посипалася після перерви.

На початку другої половини Крамарич подвоїв перевагу господарів. Ближче до фінального свистка Куч зрізав м’яч у власні ворота. У компенсований час остаточний рахунок встановив Перішич — 4:0.

У паралельному матчі Гібралтар приймав Фарерські острови. Незважаючи на гостьовий статус поєдинку, острів’яни володіли ініціативою за всіма показниками. Це вилилося у забитий м’яч після перерви. Вирішальним став точний удар Аґнарссона на 68-й хвилині.

Хорватія набрала 12 очок і очолила групу L. Фарерські острови з шістьма балами несподівано випередили Чорногорію за додатковими показниками.

Чемпіонат світу-2026. Кваліфікація, група L, шостий тур

Хорватія – Чорногорія 4:0

Голи: Якіч, 35, Крамарич, 51, Куч, 86 (автогол), Перішич, 90+2

Хорватія: Лівакович, Якіч, Шутало, Чалета-Цар, Станішич, Модрич (Моро 82), Сучич (Маєр 70), Пашаліч (Фрук 61), Крамарич (Батуріна 70), Перішич, Іванович (Будімір 61)

Чорногорія: Петкович, Вуячич (Рубежич 7), Савич, Шіпчич, Роганович, Булатович, Брнович (Куч 74), Цамай (Вукчевич 60), Вукотіч (Бакич 46), Йоветіч (Лончар 60), Крстович

Попередження: Чалета-Цар 25 – Булатович 34, 42, Савич 43

Вилучення: Булатович 42 (друга ЖК)

Гібралтар – Фарерські острови 0:1

Гол: Аґнарссон, 68