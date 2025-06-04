Кімміх – про своє досягнення у збірній Німеччини: «Таке підкорюється далеко не кожному»

Півзахисник збірної Німеччини Йозуа Кімміх перед півфіналом Ліги націй проти Португалії висловився щодо свого 100-го матчу за «бундестім» і роль капітана. Слова гравця передає пресслужба УЄФА.

Зіграти сто матчів за збірну – неймовірне досягнення. Таке підкоряється далеко не кожному гравцеві. Тож для мене це особлива подія. Але найбільше я радий, що я є частиною цієї команди протягом останніх дев'яти років.

Думаю, що молодий Йозуа Кімміх не повірив би, що одного разу зіграє сто матчів за збірну. Це не найбільша мета. Жоден семирічний хлопчик не мріє зіграти сто матчів. Будучи дитиною, ти мрієш грати в Бундеслізі та за свою країну, але про сто матчів ніхто не думає.

Носити капітанську пов'язку – величезна честь. Особливо якщо подивитися, хто був капітаном збірної раніше. Сподіваюся, що капітанська пов'язка не дуже змінила мене як людину. Для мене завжди було важливо, щоб ми були успішними як команда, щоб кожен гравець намагався викладатися на сто відсотків на полі, тому що саме це нам необхідно, щоб досягати успіхів разом.

Швайнштайгер, Ноєр і Гюндоган керували командою по-своєму. Кожен мав свій стиль. Я намагався вчитися у кожного з них і брати щось позитивне, але важливо бути вірним собі та керувати по-своєму. Це має виходити невимушено.