Сергій Стаднюк

У п’ятому турі французької Ліги 1 Страсбур на виїзді здолав ФК Париж.

Команди подарували видовищний матч, який завершився прогнозованою перемогою гостей. У першому таймі рахунок відкрив Паес, вивівши Страсбур уперед. Париж довго шукав свої моменти, але саме гості знову відзначилися: на 78-й хвилині забив Гела Дуе, брат зірки ПСЖ Дезіре Дуе.

Господарі не здалися й одразу ж зуміли повернути інтригу завдяки точному удару Діко, однак Емега також швидко відновив перевагу Страсбура у два м’ячі. Париж знову спробував врятувати матч, і Горі забив у компенсований час, але цього виявилося замало. Український захисник Страсбура Едуард Соболь провів гру на лаві запасних.

Страсбур набрав 12 очок і зрівнявся з ПСЖ та Ліоном. Однак у команди Іллі Забарного є матч у запасі. Париж із 6 балами – десятий.

Ліга 1, п’ятий тур

Париж – Страсбур 2:3

Голи: Діко, 81, Горі, 90+4 – Паес, 27, Гела Дуе, 78, Емега, 87

Париж: Нкамбадьйо, Сангі (Крассо 89), Траоре (де Смет 69), Шергі, Мбоу, Ле-Мелу, Кеббаль, Саймон (Діко 69), Камара (Кафаро 79), Лопес, Жеббель (Горі 46)

Страсбур: Пендерс, Чілвелл, Уаттара, Дукуре, Сарр, Ґодо (Дуе 61), Морейра (Омобаміделе 85), Ель-Мурабет (Амугу 73), Барко, Паес (Лемарешаль 61), Панічеллі (Емега 60)

Попередження: Лопез – Ґодо, Сарр, Емега, Барко, Пендерс