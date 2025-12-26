Клуби із Сайдівської Аравії націлилися на Левандовські
Польський форвард розглядає фінансово привабливій варіант
25 хвилин тому
Представники саудівської ліги виявляють активний інтерес до форварда Барселони Роберта Левандовські. За даними AS, футболісту можуть запропонувати контракт мінімум на два сезони.
Діючий контракт Левандовскі з каталонським клубом розрахований до кінця сезону 2025/26. Його майбутнє залежатиме від переговорів агента Піні Захаві із клубами Саудівської Аравії. Переїзд на Близький Схід виглядає реальним та привабливим для 37-річного польського форварда.
Минулого тижня Левандовскі цікавився Чикаго Файр із MLS, але фінансові умови американського клубу поступаються пропозиціям із Саудівської Аравії.
Наразі Левандовскі втратив провідну роль у складі Барселони, а недавні проблеми зі здоров'ям обмежують його ігрову практику. Цього сезону форвард провів 18 матчів за клуб, забив вісім голів і зробив дві результативні передачі.