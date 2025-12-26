Представники саудівської ліги виявляють активний інтерес до форварда Барселони Роберта Левандовські. За даними AS, футболісту можуть запропонувати контракт мінімум на два сезони.

Діючий контракт Левандовскі з каталонським клубом розрахований до кінця сезону 2025/26. Його майбутнє залежатиме від переговорів агента Піні Захаві із клубами Саудівської Аравії. Переїзд на Близький Схід виглядає реальним та привабливим для 37-річного польського форварда.

Минулого тижня Левандовскі цікавився Чикаго Файр із MLS, але фінансові умови американського клубу поступаються пропозиціям із Саудівської Аравії.

Наразі Левандовскі втратив провідну роль у складі Барселони, а недавні проблеми зі здоров'ям обмежують його ігрову практику. Цього сезону форвард провів 18 матчів за клуб, забив вісім голів і зробив дві результативні передачі.

