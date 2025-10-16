Клюйверт залишив посаду головного тренера збірної Індонезії
Команда не виконала завдання виходу на чемпіонат світу
близько 1 години тому
Патрік Клюйверт / фото - Getty
Нідерландський фахівець Патрік Клюйверт більше не очолює національну команду Індонезії. Про це повідомила футбольна асоціація країни. За інформацією джерела, контракт було розірвано за обопільною згодою сторін.
Клюйверт очолював збірну Індонезії з лютого 2025 року. На минулому тижні команда зазнала мінімальної поразки від Іраку (0:1) у рамках відбору на чемпіонат світу 2026 року, після чого втратила шанси на потрапляння на мундіаль.
Нагадаємо, що чемпіонат світу 2026 року відбудеться в трьох країнах Північної Америки – США, Канаді та Мексиці.
Після жовтневих матчів відбіркового турніру же визначилися 28 з 48 учасників мундіалю.
Матеріали по темі
Чемпіон світу відмовився офіційно прощатися зі збірною: причина справді несподівана
близько 13 годин тому