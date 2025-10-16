Нідерландський фахівець Патрік Клюйверт більше не очолює національну команду Індонезії. Про це повідомила футбольна асоціація країни. За інформацією джерела, контракт було розірвано за обопільною згодою сторін.

Клюйверт очолював збірну Індонезії з лютого 2025 року. На минулому тижні команда зазнала мінімальної поразки від Іраку (0:1) у рамках відбору на чемпіонат світу 2026 року, після чого втратила шанси на потрапляння на мундіаль.

Нагадаємо, що чемпіонат світу 2026 року відбудеться в трьох країнах Північної Америки – США, Канаді та Мексиці.

Після жовтневих матчів відбіркового турніру же визначилися 28 з 48 учасників мундіалю.