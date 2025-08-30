Колос завдяки автоголу обіграв Епіцентр і вийшов на перше місце в УПЛ
Долю поєдинку вирішив один м’яч
близько 1 години тому
Фото: ФК Колос
У матчі четвертого туру Української Прем’єр-ліги ковалівський Колос вдома приймай Епіцентр з Кам’янца-Подільського. Зустріч завершилася мінімальною перемогою господарів з рахунком 1:0.
На 64-й хвилині м’яч в свої ворота забив захисник Епіцентра Степан Григоращук.
Колос набрав 10 очок і вийшов на перше місце в турнірній таблиці УПЛ. Епіцентр програв всі чотири матчі в елітному дивізіоні – команда Сергія Нагорняка займає останнє, 16-е місце.
УПЛ, 4-й тур
Колос – Епіцентр – 1:0
Гол: Григоращук, 64 (автогол).