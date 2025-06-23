Колишній керівник УАФ відверто відповів, чи варто звільняти Реброва вже зараз
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31 хвилину тому
Колишній тренер збірної України та віцепрезидент УАФ Олексій Михайличенко відповів чи варто вже зараз звільняти нинішнього наставника «синьо-жовтих» Сергія Реброва.
Знаєте, все залежатиме від результату у відборі на чемпіонату світу-2026. У Реброва ще є час на підготовку. Відповісти на критику можна лише результатом, тому я б оцінював його роботу саме після відбіркових матчів на мундіаль. Тому почекаймо. Не можу сказати, що гравці не хочуть грати за збірну чи недобросовісно ставляться до своєї праці, але є причини, які заважають виступати їм на своєму звичному рівні.
Багато хто критикує нинішній чемпіонат України. Проте, на мою думку, найважливіше було зберегти його під час війни, а не призупинити на рік-два. Я впевнений, якби була ця пауза, то 50-70% клубів просто не існувало б вже. Треба приймати наш футбол сьогодні таким, яким він є, зважаючи на реалії, і радіти тим перемогам, які ми маємо. Таким чином ми показуємо всьому світу, що ми існуємо, працюємо, творимо і граємо, – сказав Михайличенко в інтерв’ю «Українському футболу».
Михайличенко також не радить захиснику Іллі Забарному переходити до ПСЖ.
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