27-річний форвард Роми Артем Довбик може змінити клубну прописку вже цього літа. До українського нападника виявляють інтерес одразу кілька відомих клубів.

Як повідомляє Еemregraphic, одним із головних претендентів на Довбика став Бешикташ. В останні дні переговори між турецьким клубом та Ромою помітно просунулися, і саме стамбульці зараз вважаються фаворитами у боротьбі за гравця.

Нещодавно Бешикташ поступився донецькому Шахтарю у двоматчевому протистоянні в рамках Ліги Європи, і тепер клуб має намір посилити атакувальну лінію.

Минулого сезону Артем відзначився 17 голами та двома асистами у 45 іграх за Рому. Його контракт із римським клубом розрахований до кінця червня 2029 року, а Transfermarkt оцінює вартість нападника у 30 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Довбик також належить до сфери інтересів Аталанти.