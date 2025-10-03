Колишній тренер Бенфіки може очолити катарський клуб
Бруну Лаже веде перемовини
Бруну Лаже/фото: Бенфіка
Колишній головний тренер Бенфіки Бруну Лаже може невдовзі відновити кар'єру. Як повідомляє A Bola, фахівець веде переговори із катарським клубом Аль-Садд.
Інтерес з боку команди пов'язаний із невдалим стартом сезону: колектив не зумів здобути жодної перемоги у вересні та перебуває лише на сьомій позиції у чемпіонаті Катару. Це змусило керівництво замислитись про зміну нинішнього наставника Фелікса Санчеса.
Після виходу з Бенфіки Лаже залишається без роботи. Раніше він отримував пропозиції з Єгипту та Росії, але жоден із них не задовольнив його професійні амбіції. Переговори з Аль-Саддом наразі продовжуються.
