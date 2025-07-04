Павло Василенко

Томас Партей був звинувачений у сексуальних злочинах. Колишньому гравцю Арсеналу висунуто звинувачення за шістьма пунктами. Про це повідомляє The Sun.

Розслідування щодо гравця збірної Гани розпочалося у лютому 2022 року. Тоді в поліцію надійшло перше повідомлення про зґвалтування, імовірно вчинене футболістом.

Партей був заарештований через кілька місяців. Його ім'я тоді не було оприлюднене. Він продовжив грати за Арсенал після визволення.

Поки ганець грав у футбол, Скотланд-Ярд проводив розслідування. Воно закінчилося тим, що футболісту було пред'явлено звинувачення щодо шести пунктів. Партею звинуватили у п'яти зґвалтуваннях – двох однієї жінки та трьох іншої. Шосте звинувачення стосується сексуального насильства над третьою жертвою. Повідомляється, що футболіст здійснив свої дії у 2021 та 2022 роках.

Томасу було наказано з'явитися до окружного суду Вестмінстера. Дата слухання призначено на 5 серпня.

Наразі Партей є вільним агентом, його контракт з Арсеналом закінчився наприкінці червня.