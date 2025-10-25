Український воротар Маккабі Хайфа Георгій Єрмаков працюватиме з новим наставником.

Ізраїльський клуб повідомив на власних ресурсах, що Барак Бахар втретє у своїй кар'єрі працюватиме у Хайфі.

46-річний фахівець до свого перепризначення залишався на контракті в клубі після свого відсторонення у травні цього року.

З подачі Бахара Маккабі запрошував в клуб ексворотаря Олександрії, який минулого сезону провів найбільшу кількість ігор без пропущених голів в УПЛ (13).

Єрмаков в дебютному сезоні відіграв за Хайфу 10 матчів: 8 пропущених, 5 кліншитів.

Маккабі Хайфа після семи турів посідає восьму сходинку в Прем'єр-лізі Ізріїлю, набравши 9 очок.

