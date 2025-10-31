Павло Василенко

Нападник римської Роми Еван Фергюсон вибув з ладу щонайменше на кілька тижнів після травми, отриманої в перші хвилини матчу з Пармою (2:1).

Конкурент Фергюсона – український форвард Артем Довбик – вийшов на заміну на 73-й хвилині та відзначився у воротах Парми через вісім хвилин.

У Фергюсона діагностовано розтягнення правої щиколотки з надривом зв'язок. За попередніми даними, він вибув із ладу як мінімум на два тижні. Про це повідомляє Football Italia.

Рома посідає друге місце в турнірній таблиці Серії А, маючи по 21-му заліковому пункту з першим Наполі.

У неділю, 2 листопада, на команду Джан П'єро Гасперіні очікує виїзна зустріч з Міланом у 10-му турі.

Довбик у нинішньому сезоні провів 11 матчів за Рому, забивши два голи та оформивши асист.